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    Basınçlı yıkayıcı K 3 Horizontal Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner set with yellow unit, black hose, spray gun, and two lance attachments.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 3 Horizontal Plus

    Sipariş numarası: 1.602-823.0

    • Vario güç püskürtme lansı, kir temizleyici