K 3 – K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.643-239.0Multi Power Jet’in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
447 x 57 x 57
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları