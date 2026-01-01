Basınçlı yıkayıcı K 4 Classic | Kärcher

Bu cihaz her yere sığabilir: İster araba bagajında ister bir dolapta olsun, Kärcher K 4 Classic basınçlı yıkama makinesi, kompakt boyutları sayesinde her yerde zahmetsizce saklanabilir ve kolayca taşınabilir. Buna rağmen bir basınçlı yıkama makinesinin sunduğu tüm performansı eksiksiz sağlar. Ayrıca yüksekliği ayarlanabilir alüminyum teleskobik sap, çekme yüksekliğinin her zaman konforlu olmasını garanti eder. Cihazın diğer donanım detayları arasında Quick Connect (Hızlı Bağlantı) püskürtme tabancası, 6 metrelik yüksek basınç hortumu, Vario Power püskürtme namlusu (VPS), kir sökücü namlu ve bir su filtresi yer alır. Dahası, saatte 30 metrekarelik alan performansına sahip K 4 Classic; orta düzeydeki kirlerin (küçük arabalar, bahçe çitleri, bisikletler vb.) düzenli temizliği için idealdir.

Ön kapakta hortum muhafazası Hortum rahatlıkla ön kapağa asılabilir. Teleskopik tutma kolu Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir. Deterjan kullanımı Deterjan kullanımı için emiş borusu. Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama Kullanışlı ve yerden tasarruf sağlayan aksesuar saklama sistemi