Buharlı Temizlik Makinelerinde %10 İndirim!

    Basınçlı yıkayıcı K 4 Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner, a yellow and black unit, shown with a black spray gun and two interchangeable lances.

    Ödüller ve online özel ürünler

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 4 Classic

    Sipariş numarası: 1.679-420.0

    • Vario güç püskürtme lansı, kir temizleyici