Basınçlı yıkayıcı K 4 | Kärcher

K 4 basınçlı yıkama makinesi, araçlar ve mülk çevresindeki orta büyüklükteki yüzeyler gibi orta derecede kirli yüzeylerin düzenli temizliği için ideal bir yardımcıdır. Özellikleri arasında tetik tabancası, 6 metrelik yüksek basınç hortumu, Vario Power Püskürtme Nozulü (VPS), inatçı kirleri temizlemek için döner uçlu jetli Dirt Blaster ve pompayı küçük kir parçacıklarından korumak için güvenilir bir su filtresi bulunur. VPS'de basınç, basitçe döndürülerek kolayca ayarlanabilir, böylece temizlik, yüzeylere zarar vermeyen hedefli bir temizlik olur. Dönen nokta jetli Dirt Blaster, inatçı kirlerde bile derinlemesine temizlik sonuçları garanti eder. Verilen tüm aksesuarlar cihazın üzerinde saklanabilir.

Entegre deterjan emiş hortumu Güvenli ve kolay deterjan kullanımı Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir. Temiz ve düzenli Hortumu, püskürtme borusunu, tetik tabancasını ve kabloyu yerden tasarruf sağlayacak ve düzenli bir şekilde saklayın. Geniş tekerlekler Zorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma Kolay manevra kabiliyeti. Hızlı Bağlantı sistemi Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.