Basınçlı yıkayıcı K 4 Power Control Flex eco!Booster | Kärcher

Bir adım öteye geçen basınçlı yıkama makinesi – %35 geri dönüştürülmüş plastikten¹⁾ üretilen ve özel aksesuarlarla donatılmış sınırlı sayıda üretilen siyah K 4 Power Control Go!Further, en iyi temizlik sonuçlarını ve yüksek düzeyde rahatlık sunar. Kärcher Home & Garden uygulaması sayesinde doğru basıncı bulmak da çok kolaydır. Uygulamaya entegre edilmiş uygulama danışmanı, her temizlik durumu ve temizlik görevi için pratik ipuçlarıyla,mükemmel temizlik sonuçları için kullanıcıları destekler Maksimum kontrol için, basınç seviyesi püskürtme başlığı döndürülerek kolayca ayarlanabilir veya G 160 Q Power Control tetik tabancasında kontrol edilebilir. K 4 Power Control Flex, zahmetsiz deterjan değişimi için Kärcher Plug ‘n’ Clean deterjan sistemi, ek rahatlık için PremiumFlex yüksek basınç hortumu, kolay taşıma için teleskopik sap, yüksek basınç hortumunu cihaza takıp çıkarmak için zaman ve emekten tasarruf sağlayan Quick Connect sistemi, tetik tabancası ve her zaman kolay erişilebilir aksesuarlar sağlayan park konumu ile de etkileyicidir.

Hızlı Bağlantılı ve püskürtme borulu Power Control tetik tabancası Her yüzey için optimum ayar. 3 basınç kademesi ve bir temizlik maddesi kademesi. Tam kontrol: Manuel ekran, yapılan ayarları gösterir. Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü. PremiumFlex yüksek basınç hortumu Esnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün. Sürdürülebilirlik özellikleri %35 geri dönüştürülmüş plastik ile tasarlanmıştır¹⁾ %50 daha yüksek temizlik performansı³⁾ sunarken, su ve enerjiden %50 tasarruf sağlar²⁾. Su varilleri gibi alternatif su kaynakları için emme hortumu. Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir. Göz alıcı performans Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir.