Buharlı Temizlik Makinelerinde %10 İndirim!

    Basınçlı yıkayıcı K 4 Power Control Flex eco!Booster | Kärcher

    Kärcher K4 Power Control high-pressure cleaner with accessories, including hose, detergent bottle, and various nozzles, on a white background.

    Ödüller ve online özel ürünler

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 4 Power Control Flex eco!Booster

    Sipariş numarası: 1.324-312.0

    • Basınç göstergesi, 30 m²/saat alan performansı
    • 8 m PremiumFlex hortum, Plug ‘n’ Clean deterjan uygulama sistemi, teleskopik sap
    • Vario Power Jet, kir temizleyici, eco!Booster, su giriş hortumu, RM 626N (1 l)
    ¹⁾
    Sadece cihaz gövdesi içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.
    ³⁾
    Kärcher standart düz jet (püskürtme başlığı) ile karşılaştırıldığında. Bağımsız bir test enstitüsü tarafından onaylanmıştır.
    ³⁾
    Kärcher eco!Booster; standart bir düz püskürtme ucuna kıyasla, aynı enerji ve su tüketimiyle %50 daha fazla alanı temizler.