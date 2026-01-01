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    Basınçlı yıkayıcı K 4 Power Control Flex Home | Kärcher

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    Kärcher K4 high-pressure cleaner with accessories, including a surface cleaner, two nozzles, and a bottle of stone and facade detergent.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 4 Power Control Flex Home

    Sipariş numarası: 1.324-303.0

    • Vario güç püskürtme lansı, kir temizleyici, Ev Kiti