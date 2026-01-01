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    Basınçlı yıkayıcı K 4 Power Control Flex | Kärcher

    Yellow Kärcher K4 high-pressure cleaner with two black spray lances, featuring a hose reel and ergonomic handle.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 4 Power Control Flex

    Sipariş numarası: 1.324-300.0

    • Vario güç püskürtme lansı, kir temizleyici