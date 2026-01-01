Basınçlı yıkayıcı K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Kärcher'in K4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi evdeki ve araçlardaki yüzey kirleri için idealdir. Özellikleri arasında bir püskürtme tabancası, 6 m yüksek basınç hortumu, bir Vario Power Püskürtme borusu (VPS), inatçı kirleri temizlemek için kir sökücü nozül ve pompayı küçük kir parçacıklarına karşı korumak için güvenilir bir su filtresi bulunur. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.

Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama Hortum, püskürtme boruları ve tetik tabancası düzgün ve kompakt bir şekilde saklanabilir. Deterjan tankı Deterjan uygulamasını kolaylaştıran pratik deterjan tankı Hızlı Bağlantı sistemi Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız. Geniş tekerlekler Kullanışlı ve taşıması kolay