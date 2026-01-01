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    Basınçlı yıkayıcı K 5 Basic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with handle, hose, and three black nozzles on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 5 Basic

    Sipariş numarası: 1.180-580.0

    • Su soğutmalı motor, 40 m²/saat alan performansı
    • Teleskopik sap, 8 m HD hortum, deterjan için emiş hortumu
    • Vario güç püskürtme lansı, kir temizleyici