Basınçlı yıkayıcı K 5 Classic | Kärcher

Kärcher K 5 Classic, maksimum kullanım konforunu tam güçle bir araya getirir. Yenilikçi hortum saklama konsepti sayesinde, yüksek basınç hortumu kullanımdan sonra ön kapağın etrafına kolayca ve güvenli bir şekilde sarılabilir. Kompakt boyutları sayesinde tüm cihaz kolayca taşınabilir ve bir rafta ya da araba bagajında rahatlıkla saklanabilir. Yüksekliği ayarlanabilir teleskobik sap, çalışma sırasında daha da fazla konfor sağlar. Cihaz ayrıca bir Quick Connect püskürtme tabancası, 8 metrelik yüksek basınç hortumu, Vario Power püskürtme namlusu, kir sökücü namlu ve bir su filtresi ile donatılmıştır. Üniversal motoru ve saatte 40 metrekarelik alan performansıyla K 5 Classic basınçlı yıkama makinesi, orta düzeydeki kirlerle mücadelede düzenli kullanım için idealdir.

Ön kapakta hortum muhafazası Hortum rahatlıkla ön kapağa asılabilir. Teleskopik tutma kolu Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir. Deterjan kullanımı Deterjan kullanımı için emiş borusu. Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama Kullanışlı ve yerden tasarruf sağlayan aksesuar saklama sistemi