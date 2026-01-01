K 5 – K 7 sınıfı için kir püskürtücü DB 160 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-243.0Kir püskürtme makinesi, güçlü rotor nozul (döner kalem jet) ile birlikte, inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir. Yosun kaplı veya havaya maruz kalarak zarar görmüş yüzeyler için idealdir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
468 x 51 x 51
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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