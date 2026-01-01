Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    K 5 – K 7 sınıfı için kir püskürtücü DB 160 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner lance with ribbed nozzle ends, angled view on white background.

    K 5 – K 7 sınıfı için kir püskürtücü DB 160

    Sipariş numarası: 2.643-243.0

    Kir püskürtme makinesi, güçlü rotor nozul (döner kalem jet) ile birlikte, inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir. Yosun kaplı veya havaya maruz kalarak zarar görmüş yüzeyler için idealdir.