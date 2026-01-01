Basınçlı yıkayıcı K 5 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.679-600.0
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Basınç (Bar)
20 - max. 145
Su debisi (l/sa)
max. 500
Saha performansı (m²/sa)
40
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 40
Nominal giriş gücü (W)
2100
Elektrik kablosu (m)
5
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
6.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
9.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
302 x 346 x 849
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri