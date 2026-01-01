Basınçlı yıkayıcı K 5 | Kärcher

Kärcher K 5 basınçlı yıkama makinesi; araçlar ve bahçe çevresindeki orta büyüklükteki yüzeyler gibi, orta düzeydeki kirlerin temizlendiği düzenli temizlik görevleri için ideal bir araçtır. Cihazın donanımı arasında bir püskürtme tabancası, 8 metre uzunluğunda yüksek basınç hortumu, Vario Power püskürtme namlusu (VPS), en inatçı kirleri temizlemek için döner noktasal jet akımına sahip bir kir sökücü namlu ve pompayı küçük kir partiküllerinin girişine karşı koruyan güvenilir bir su filtresi yer alır. Basınç, Vario Power püskürtme namlusu (VPS) üzerinden sadece döndürülerek kolayca ayarlanabilir; bu da yüzeylere zarar vermeyen, özellikle hedef odaklı bir temizlik sağlar. Döner noktasal jet akımına sahip kir sökücü namlu, inatçı kirlerde bile mükemmel temizlik sonuçları garanti eder. Tüm aksesuarlar, cihazın üzerinde kolaylıkla saklanabilir.

Entegre deterjan emiş hortumu Güvenli ve kolay deterjan kullanımı Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir. Temiz ve düzenli Hortumu, püskürtme borusunu, tetik tabancasını ve kabloyu yerden tasarruf sağlayacak ve düzenli bir şekilde saklayın. Geniş tekerlekler Zorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma Kolay manevra kabiliyeti. Hızlı Bağlantı sistemi Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.