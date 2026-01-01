Basınçlı yıkayıcı K 5 Power Control Flex Home | Kärcher

K 5 Power Control Flex Home basınçlı yıkama makinesi ile her yüzey doğru basınçta temizlenebilir. Kärcher Home & Garden uygulamasına entegre edilmiş uygulama danışmanı, mükemmel temizlik sonuçları için her temizlik durumu ve temizlik görevi hakkında pratik ipuçları sağlayarak kullanıcının doğru basıncı bulmasına yardımcı olur. Maksimum kontrol için basınç seviyesi, püskürtme borusunu çevirerek veya G 160 Q Power Control tetik tabancasını kontrol ederek kolayca ayarlanabilir. Basınçlı yıkama makinesi ayrıca zahmetsiz deterjan değişimi için Kärcher Plug 'n' Temizleme deterjan sistemi, daha fazla rahatlık için PremiumFlex yüksek basınç hortumu, kolay taşıma için yüksek kaliteli alüminyum teleskopik tutma kolu, yüksek basınç hortumunu cihaza ve tetik tabancasına takıp çıkararak zamandan ve emekten tasarruf etmek için Hızlı Bağlantı sistemi ve her zaman kolayca erişilebilir aksesuarlar sağlamak için park konumu ile etkileyicidir. Geniş alanların sıçramasız temizliği için T 5 yüzey temizleyici ve 1 litre Taş ve Cephe Temizleyici içeren Ev Kiti dahildir.

Hızlı Bağlantılı ve püskürtme borulu Power Control tetik tabancası Her yüzey için optimum ayar. 3 basınç kademesi ve bir temizlik maddesi kademesi. Tam kontrol: Manuel ekran, yapılan ayarları gösterir. Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü. PremiumFlex yüksek basınç hortumu Esnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün. Ev ve Bahçe uygulaması Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın. Kullanışlı kapsamlı servis: Cihaz, uygulaması ve servis portalımız hakkında tüm bilgiler. Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir. Göz alıcı performans Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir.