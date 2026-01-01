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    Basınçlı yıkayıcı K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher K5 pressure washer with accessories, including surface cleaner, brush, two nozzles, and two detergent bottles.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.324-709.0

    • 10 m PremiumFlex hortum, Plug ‘n’ Clean deterjan uygulama sistemi, teleskopik sap