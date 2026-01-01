Basınçlı yıkayıcı K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Güçlü performans uzun kullanım ömrüyle buluşuyor: Güçlü, su soğutmalı motoruyla K 5 WCM Premium yüksek basınçlı yıkama makinesi kiri anında temizler. Gerektiğinde püskürtme boruları ile patikalar, teraslar ve araçlar temizlenebilir. Basınç, özellikle hedefe yönelik, yüzey dostu temizlik için Vario Power püskürtme borusunda (VPS) basitçe döndürülerek kolayca ayarlanabilir. Kir püskürtücünün diğer üstün özellikleri arasında dönen nokta jeti, doğrudan cihazda pratik depolama için entegre hortum makarası ve ayrıca pompayı kir parçacıklarına karşı güvenilir bir şekilde koruyan yerleşik bir su filtresi bulunur.

Göz alıcı performans Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir. Entegre deterjan emiş hortumu Güvenli ve kolay deterjan kullanımı Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir. Hızlı Bağlantı sistemi Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.