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    Basınçlı yıkayıcı K 6 Car Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

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    Kärcher high-pressure cleaner with accessories including spray gun, extension wands, detergent bottle, brush, and cleaning cloths.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 6 Car Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.679-631.0

    K 6 basınçlı yıkama makinesi, sık kullanım için ve yollardaki, büyük arabalardaki veya yüzme havuzlarındaki büyük kirlerle başa çıkmak için ideal bir cihazdır. Araç Temizleme Kiti dahildir.