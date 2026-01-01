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    Basınçlı yıkayıcı K 6 Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with handle, spray gun, and two nozzles on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 6 Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.679-630.0

    • Vario güç püskürtme lansı, kir temizleyici