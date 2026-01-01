Basınçlı yıkayıcı K 6 Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

K 6, sık temizlik uygulamalarının yanı sıra yollarda, yüzme havuzlarında, büyük arabalarda vb. sıkça karşılaşılan önemli kirlerle başa çıkmak için geliştirilmiştir. Tedarik kapsamı, pratik bir Hızlı Bağlantı adaptörüne ve 8 metre uzunluğunda yüksek basınç hortumuna sahip bir tetik tabancasından pompayı koruyan güvenilir bir su filtresine, bir Vario Power Sprey borusu (VPS) ve döner spot jetli bir Dirt Blaster'a kadar uzanır. VPS üzerindeki basınç ayarı basit bir çevirme hareketiyle ayarlanabilir ve Dirt Blaster en inatçı kirleri bile kısa sürede temizler.

Entegre deterjan emiş hortumu Güvenli ve kolay deterjan kullanımı Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir. Temiz ve düzenli Hortumu, püskürtme borusunu, tetik tabancasını ve kabloyu yerden tasarruf sağlayacak ve düzenli bir şekilde saklayın. Hızlı Bağlantı sistemi Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız. Geniş tekerlekler Zorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma