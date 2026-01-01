Basınçlı yıkayıcı K 7 Comfort Premium Connect | Kärcher

Uzun ömürlü, su soğutmalı motoru ile K 7 Comfort Premium Connect basınçlı yıkama makinesi, sık temizlik işleri için sabit güç sağlarken, PremiumFlex hortumlu entegre hortum makarası ile büyük esneklik sunar. G 180 Q Comfort Connect tetik tabancası, eco!Mode ve 2 deterjan seviyesi dahil olmak üzere 3 basınç seviyesine sahip bir LCD ekrana sahiptir. Yorgunluk hissetmeden kullanım için COMFORT!Hold işlevi tutma basıncını belirgin şekilde azaltırken, tetik tabancasındaki seviye ayarı ergonomiyi önemli ölçüde iyileştirir. Pratik Quick Connect sistemi, yüksek basınç hortumunun zahmetsiz ve zaman kazandıran bir şekilde bağlanmasını sağlar ve çok yönlü 4'ü 1 arada çoklu jet püskürtme lansı, püskürtme lansı başlığını çevirerek kolayca seçilebilen 4 püskürtme türünü bir araya getirir. Pratik 2'si 1 arada deterjan konsepti, kullanım alanına bağlı olarak optimum deterjan uygulaması sağlar. Kärcher Home & Garden uygulamasına Bluetooth bağlantısı sayesinde, basınç akıllı telefon üzerinden rahatlıkla ayarlanabilir. Uygulama ayrıca yararlı bir uygulama danışmanı ve pratik ipuçları ve püf noktaları sunar.

4'ü 1 arada Multi Jet Tek bir püskürtme lansında 4 farklı nozul sayesinde birçok temizlik seçeneği. Daha fazla rahatlık için lansı değiştirmeye gerek yoktur. Püskürtme desenini değiştirmek için püskürtme lansının başlığını çevirmeniz yeterlidir. 2Way!Wash™ deterjan konsepti Yenilikçi deterjan konsepti, her temizlik görevi için maksimum esneklik ve optimum dozaj sağlar. Deterjan, cihaz ve Multi Jet nozulu aracılığıyla veya daha fazla köpük için deterjan dozajlaması dahil köpük jeti aracılığıyla dağıtılabilir. Deterjanların rahat ve kolay kullanımı. Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak mevcuttur) temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun süreli sonuçlar sağlar. PremiumFlex yüksek basınç hortumu Esnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün. Rahat kullanım için hortum makarası Yüksek basınç hortumu en iyi şekilde korunur ve fazla yer kaplamadan saklanır. Rahat çalışma: Basit sarma ve çözme ile hortum her an kullanıma hazırdır. Eğimli yüzeylerde bile güvenli bir konumlandırma için düşük ağırlık merkezi. Göz alıcı performans Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir. Ergonomik taşıma Kilitleme mekanizmalı teleskopik sap, kolay, rahat ve ergonomik taşıma sağlar. Yumuşak bileşen yapısına sahip tekerlekler, cihazın kolay ve zahmetsizce hareket ettirilmesini sağlar. Taşıma sapı, cihazın kolay ve ergonomik bir şekilde kaldırılmasını sağlar. Ev ve Bahçe uygulaması Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın. Kullanışlı kapsamlı servis: Cihaz, uygulaması ve servis portalımız hakkında tüm bilgiler. Sürdürülebilirlik özellikleri %30 geri dönüştürülmüş plastik¹⁾ ile tasarlanmıştır. Standart bir bahçe hortumuna kıyasla %80'e kadar daha az su tüketimi sağlar.²⁾