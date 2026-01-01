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    Basınçlı yıkayıcı K 7 Comfort Premium | Kärcher

    Kärcher K7 high-pressure cleaner with accessories, including a spray gun, nozzle, detergent bottle, and hose attachment.

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    Basınçlı yıkayıcı

    K 7 Comfort Premium

    Sipariş numarası: 1.317-500.0

    • Su soğutmalı motor, 60 m²/saat alan performansı
    • 4'ü 1 arada çoklu jet püskürtme lansı
    ¹⁾
    Sadece cihaz gövdesi içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.