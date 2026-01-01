Basınçlı yıkayıcı K 7 Power Flex Home | Kärcher

K 7 Power Flex Home basınçlı yıkama makinesi ile her yüzey doğru basınçta temizlenebilir. Kärcher Home & Garden uygulamasına entegre edilmiş uygulama danışmanı, her temizlik durumu ve temizlik görevi için pratik ipuçları sağlayarak kullanıcının doğru basıncı bulmasına yardımcı olur – mükemmel temizlik sonuçları için. K 7 Power Flex Home, su soğutmalı bir motorla donatılmıştır ve sık temizlik ve ağır kirlerin temizlenmesi için tasarlanmıştır. Kapsamlı ekipman yelpazesi, PremiumFlex yüksek basınç hortumu üzerinden pratik Quick Connect adaptörlü bir tetik tabancası, pompayı koruyan güvenilir bir su filtresi, bir Vario Power Püskürtme Nozulü (VPS) ve dönen spot jetli bir Dirt Blaster içerir. VPS'deki basınç ayarı basit bir çevirme hareketiyle ayarlanabilir ve Dirt Blaster en inatçı kirleri bile kısa sürede temizler. Diğer ekipman detayları arasında Plug ‘n’ Clean deterjan sistemi, alüminyum teleskopik sap ve kolay erişilebilir aksesuarlar için park konumu bulunur. T 7 yüzey temizleyici ve 1 litre Taş ve Cephe Temizleyici içeren Ev Kiti dahildir.

Yüksek kaliteli alüminyumdan yapılmış teleskopik sap Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir. PremiumFlex yüksek basınç hortumu Esnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir. Göz alıcı performans Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir.