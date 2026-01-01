Basınçlı yıkayıcı K 7 Power Flex Home | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.317-302.0
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Basınç (Bar / MPa)
20 - max. 180 / 2 - max. 18
Su debisi (l/sa)
max. 600
Saha performansı (m²/sa)
60
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 60
Nominal giriş gücü (kW)
3
Elektrik kablosu (m)
5
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
17.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
24.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
458 x 330 x 669
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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