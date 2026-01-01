Temmuz Ayına Özel İndirimler ve Hediye Ürün Fırsatları!

    Basınçlı yıkayıcı K 7 Power Flex | Kärcher

    Kärcher K7 high-pressure cleaner with two detachable nozzles, featuring a yellow and black design on a white background.

    Ödüller ve online özel ürünler

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 7 Power Flex

    Sipariş numarası: 1.317-300.0

    • Uygulama desteği, su soğutmalı motor, 60 m²/saat alan performansı
    • 10 m PremiumFlex hortum, Plug ‘n’ Clean deterjan uygulama sistemi, teleskopik sap
    • Vario güç püskürtme lansı, kir temizleyici