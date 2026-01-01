Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Basınçlı yıkayıcı K 7 Smart Control Flex Home | Kärcher

    Kärcher K7 Smart Control high-pressure cleaner with accessories, including a surface cleaner, detergent bottle, and spray lance.

    Ödüller ve online özel ürünler

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 7 Smart Control Flex Home

    Sipariş numarası: 1.317-341.0

    • Basınç transferi, su soğutmalı motor, 60 m²/saat alan performansı
    • 10 m PremiumFlex hortum, Plug ‘n’ Clean deterjan uygulama sistemi, teleskopik sap