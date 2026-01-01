Basınçlı yıkayıcı K 7 Smart Control Flex | Kärcher

Kärcher K 7 Smart Control Flex basınçlı yıkama makinesini akıllı telefonunuzdaki Kärcher Home & Garden uygulamasına Bluetooth üzerinden bağlamanız yeterlidir; böylece temizlik çok daha kolay ve verimli hale gelir. Çünkü uygulamadaki uzman danışman, birçok temizlik durumu ve görevi için pratik ipuçları ve püf noktaları sunar. Uygulama ayrıca montaj talimatları, bakım ve temizlik yönergelerinin yanı sıra Kärcher Servis portalı gibi daha birçok kullanışlı fonksiyon da içerir. Cihaz, ekstra güç sağlayan bir "Boost" moduna sahiptir; bu sayede en inatçı kirler bile bir sorun olmaktan çıkar. Basınç seviyeleri, LCD ekranlı G 180 Q Smart Control püskürtme tabancası üzerinden ayarlanabilir veya uygulamadaki uzman danışman yardımıyla doğrudan tabancaya aktarılabilir; böylece temizlik sırasında hiçbir şey ters gitmez. Cihazın diğer donanım detayları arasında, namlu değiştirmeye gerek kalmadan geniş bir uygulama yelpazesi sunan 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme namlusu, PremiumFlex yüksek basınç hortumu, temizlik maddesinin zahmetsizce değiştirilmesini sağlayan Plug 'n' Clean deterjan sistemi, kolay taşıma ve depolama için yüksek kaliteli alüminyum teleskobik sap ve aksesuarlara her an kolaycaulaşabilmeniz için park pozisyonu yer alır.

Güçlendirme modlu Smart Control tetikli tabanca ve 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu LCD ekranlı tetik tabancası ve basınç ayarı veya temizlik maddesi dozajı için düğmeler. İnatçı kirlerle mücadelede ekstra güç için takviye modu içerir. Dönen 3'ü 1 arada Multijet, kolay değiştirme için üç farklı nozul içerir. Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü. PremiumFlex yüksek basınç hortumu Esnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün. Ev ve Bahçe uygulaması için Bluetooth bağlantısı Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın. Uygulama, optimum basıncı Bluetooth aracılığıyla basınçlı yıkayıcıya aktarır. Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir.