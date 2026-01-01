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    Basınçlı yıkayıcı K 7 Smart Control Flex | Kärcher

    Kärcher K7 Smart Control high-pressure cleaner in yellow and black, with detachable spray lance on white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 7 Smart Control Flex

    Sipariş numarası: 1.317-340.0

    • Basınç transferi, su soğutmalı motor, 60 m²/saat alan performansı
    • 10 m PremiumFlex hortum, Plug ‘n’ Clean deterjan uygulama sistemi, teleskopik sap