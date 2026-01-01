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    kağıt filtre torbaları | Kärcher

    Stack of brown vacuum cleaner bags with circular cardboard openings.

    kağıt filtre torbaları

    Sipariş numarası: 6.904-128.0

    FP 303 vakumlu zemin parlatıcı için 3 yedek kağıt filtre torbası.