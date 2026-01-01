Kärcher Rain Box | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-238.0Filtre, damla sistemi, bağlantı parçaları ve hortumları olan uzatılabilir Kärcher yağmurlama seti, verimli bahçe sulaması için idealdir.
Maksimum basınç (Bar)
4
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
2.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
380 x 289 x 113
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları