Kärcher Rain Box | Kärcher

Kärcher yağmurlama seti: verimli, ekonomik ve ihtiyaca dayalı bahçe sulama için ideal bir başlangıç kitidir. İçerisinde, musluğa bağlantı için gerekli olan G3 / 4 redüksiyon parçasına sahipdir. Ek olarak bir adet G1 musluk konnektörü, 2 kaplin, 1 filtre, 15 m Kärcher Rain System® hortum, 10 m ıslatma hortumu , 4 adet T-parçası, 10 adet damla halkası ve hortumları sabitlemek için 5 adet toprak çivisi mevcuttur. Tüm parçalar alet kullanılmadan monte edilebilir. Damlama halkaları, Kärcher Rain System® hortumuna takılabilir ve istenildiği gibi ayarlanabilir (0-10 l / s). Islatma hortumu tüm uzunluk boyunca eşit olarak ayarlanır Sistem 4 bara kadar basınçla çalışır, her bahçeye ayrı ayrı uyarlanabilir ve ihtiyaca yönelik sulama kontrolü için SensoTimer ile birlikte mükemmel çalışır.

Komple kit Komple Kärcher Rain System® başlangıç kiti. Kullanıma hazır: Sistemle ilgili tüm bileşenler sete dahildir. Su hacmi ayarlama Bitkilerin hedefe yönelik ve ihtiyaca göre sulanması. Kärcher Rain System® hortumuna sabitleme Esnek ve hassas montaj. Entegre iğneli Alet kullanmadan kurulum. Yeniden kapatılabilir damlama başlığı Bilezikler esnek bir şekilde monte edilebilir ve gerektiğinde çıkarılabilir. Yönetilebilir bileşen sayısı Kapsamlı bir planlama gerektirmez. Entegre Kärcher Rain System® hortumu Döşeme için son derece esnektir. Su hacmi ayarlı T parçası Damlama hortumu için en uygun su hacmi ayarı. Genişletme Diğer Kärcher Rain System® bileşenleri ile kolayca genişletilebilir.