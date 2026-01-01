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    Kärcher Rain Box | Kärcher

    Kärcher garden irrigation kit with yellow box, hose, connectors, drip line, and spray nozzle arranged on a white background.

    Kärcher Rain Box

    Sipariş numarası: 2.645-238.0

    Filtre, damla sistemi, bağlantı parçaları ve hortumları olan uzatılabilir Kärcher yağmurlama seti, verimli bahçe sulaması için idealdir.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.