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    Kärcher Rain System® | Kärcher

    Kärcher Rain System® | Kärcher Yağmur Sistemi®

    Kärcher Rain System®

    Kärcher Rain System™

    Kärcher Rain System

    Kärcher Rain System® ile bahçe sulama

    Bewässerungssystem Rain System Gartenbewässerung

    Bahçenizi sulamanın en akıllı yolu

    İster çitler, çiçek tarhları, çalılar isterse otlar olsun; Kärcher’in akıllı sulama sistemi her bitkiye ayrı ayrı ve ihtiyaca göre su sağlar. Kärcher Rain System® sulama sistemi, mikro damlama ve klasik sulama yöntemlerinin avantajlarını bir araya getirir. Sistem 4 bara kadar basınçla çalışır ve damlatıcı ile mikro püskürtme başlıklarına sahip 1/2" PVC hortum içerir. Aşırı basınç ve kir parçacıklarına karşı koruma sağlamak için bir basınç düşürücü ve filtre de sisteme entegre edilebilir. Kärcher Rain System® neredeyse her bahçeye özel olarak uyarlanabilir ve otomatik sulama için su zamanlayıcı ile mükemmel şekilde çalışır.

    Topfbewässerung Blumenkästen Terrasse Balkon

    KRS® saksı sulama seti

    Teras ve balkonlarda bulunan en fazla 15 saksı ve çiçek kutusunun konforlu ve verimli şekilde sulanması için bireysel bir sistemdir.

    Bewässerung Tropfschlauch Tropfbewässerung

    Damla damla verimli sulama

    Kärcher sızdırma hortumu ile bitkiler boyunca güvenilir sulama sağlanır. 50 metreye kadar olan bitki dikimleri için uygundur.

    Drip nozzle

    Hedefli sulama

    Su akış ayarlı damlatıcı başlık, suyun doğrudan bitkilerin üzerine hedefli şekilde verilmesini sağlar.

    Bewässerung Sprühmanschetten Rain System

    Alan sulama

    Farklı püskürtme açılarına (360°, 180° ve 90°) ve ayarlanabilir su miktarına sahip mikro püskürtme başlıkları.

    Planlama ve kurulum

    Plan instructions

    Planlama kılavuzu

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    Install instruction KRS

    Kurulum talimatları

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    set

    KRS® saksı sulama seti

    KRS® saksı sulama seti, teraslar için 15 adede kadar bitkinin verimli şekilde sulanması için idealdir. Hortum sistemi ve damlatıcılar sayesinde saksılar ve pencere kutuları pratik bir şekilde sulanabilir.

    Video

    Kärcher Rain System®