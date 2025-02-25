Kärcher Rain System® | Kärcher

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İster çitler, çiçek tarhları, çalılar isterse otlar olsun; Kärcher’in akıllı sulama sistemi her bitkiye ayrı ayrı ve ihtiyaca göre su sağlar. Kärcher Rain System® sulama sistemi, mikro damlama ve klasik sulama yöntemlerinin avantajlarını bir araya getirir. Sistem 4 bara kadar basınçla çalışır ve damlatıcı ile mikro püskürtme başlıklarına sahip 1/2" PVC hortum içerir. Aşırı basınç ve kir parçacıklarına karşı koruma sağlamak için bir basınç düşürücü ve filtre de sisteme entegre edilebilir. Kärcher Rain System® neredeyse her bahçeye özel olarak uyarlanabilir ve otomatik sulama için su zamanlayıcı ile mükemmel şekilde çalışır.
Teras ve balkonlarda bulunan en fazla 15 saksı ve çiçek kutusunun konforlu ve verimli şekilde sulanması için bireysel bir sistemdir.
Kärcher sızdırma hortumu ile bitkiler boyunca güvenilir sulama sağlanır. 50 metreye kadar olan bitki dikimleri için uygundur.
Su akış ayarlı damlatıcı başlık, suyun doğrudan bitkilerin üzerine hedefli şekilde verilmesini sağlar.
Farklı püskürtme açılarına (360°, 180° ve 90°) ve ayarlanabilir su miktarına sahip mikro püskürtme başlıkları.
KRS® saksı sulama seti, teraslar için 15 adede kadar bitkinin verimli şekilde sulanması için idealdir. Hortum sistemi ve damlatıcılar sayesinde saksılar ve pencere kutuları pratik bir şekilde sulanabilir.