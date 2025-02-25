Kärcher Rain System® | Kärcher

25 metre uzunluğundaki sızdırma hortumu, Kärcher Rain System®’in bir parçasıdır. Su, hortum boyunca eşit şekilde damlar ve tam olarak ihtiyaç duyulan noktaya ulaşır. Bu sayede çitlerin ve çalıların son derece verimli bir şekilde sulanması sağlanır.

Hortum ihtiyaca göre kısaltılabilir ve I bağlantı parçalarıyla uzatılabilir ya da T bağlantılarla dallandırılabilir (maksimum hortum uzunluğu: 50 m). Kärcher Rain System® bağlantısı için T bağlantı parçası önerilir. Yan kısımdaki ayarlanabilir su çıkışı sayesinde, sızdırma hortumu için gereken su miktarı en verimli şekilde ayarlanabilir.

İki katmanlı hortum kadmiyum, baryum ve kurşun içermez; yani insan sağlığına zararlı hiçbir madde bulunmaz. Hortum ideal olarak 2 bara kadar basınçla çalıştırılır. Montajı herhangi bir alet gerektirmez ve oldukça kolaydır.

Kärcher Rain System®, mikro damlama ve geleneksel sulama sistemlerinin avantajlarını bir araya getirir. 4 bara kadar çalışabilir ve neredeyse her bahçe tipine bireysel olarak uyarlanabilir.