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    Kartuş Filtre VC 6 | Kärcher

    Round white pleated filter with black plastic top and central hole, suitable for Kärcher vacuum cleaners.

    Kartuş Filtre VC 6

    Sipariş numarası: 2.863-239.0

    VC 5'in uzun ömürlü filtresi, ince tozları güvenilir bir şekilde filtreler. Bir filtre kutusunda bulunan filtre, kolaylıkla çıkarılıp temizlenebilir.