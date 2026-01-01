Kablosuz elektrikli süpürge KB 5 | Kärcher

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Kablosuz elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.258-050.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Üniversal fırçanın çalışma genişliği (mm)
210
Konteyner kapasitesi (ml)
370
Akü gerilimi (V)
3.6
Sert zeminlerde aküyle çalışma süresi (dk)
30
Halıda aküyle çalışma süresi (dk)
20
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Akülü ağırlık (kg)
1.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
215 x 230 x 1120
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları