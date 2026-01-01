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    Kablosuz elektrikli süpürge KB 5 | Kärcher

    Kärcher electric broom with a white body and black handle, standing upright on a white background.

    Kablosuz elektrikli süpürge

    KB 5

    Sipariş numarası: 1.258-050.0

    • Şarj cihazı