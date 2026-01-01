Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Kablosuz elektrikli süpürge KB 5 Premium Kablosuz Dikey Süpürge | Kärcher

    Kärcher electric broom with a white body and black handle, standing upright on a white background.

    Kablosuz elektrikli süpürge

    KB 5 Premium Kablosuz Dikey Süpürge

    Sipariş numarası: 1.258-021.0

    • Atık haznesini çıkarmak ve değiştirmek basittir.
    • Kärcher Uyarlanabilir Temizlik Sistemi
    • Kolay manevra yapabilmesi için esnek çift birleşme yeri