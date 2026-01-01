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    Vacuum mop KFL 1 | Kärcher

    Kärcher cordless floor cleaner with brush, cleaning solution bottle, and charging stand on white background.

    Vacuum mop

    KFL 1

    Sipariş numarası: 1.056-110.0

    • Temizleme istasyonu
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    Kärcher temizlik makineleri, temizlik süresinden %50'ye kadar tasarruf sağlar; çünkü normal ev kirlerini tek adımda temizleyerek paspas öncesi süpürme zahmetini ortadan kaldırır.
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    Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılan testlere dayanmaktadır.