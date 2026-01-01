Vacuum mop KFL 1 | Kärcher

Kompakt Kärcher KFL 1 dikey süpürge ve paspas ile zahmetsiz temizliğin tadını çıkarın. Yenilikçi Xtra!Clean fonksiyonuna sahip bu 3'ü 1 arada cihaz; sert zeminleri, halıları ve hatta dökülen sıvıları kolayca süpürür, paspaslar ve kurutur; böylece yüzde 50 ye varan zaman tasarrufu sağlar. Su püskürtmeli standart mod ile kuru mod olmak üzere iki temizlik modu arasından seçiminizi yapın; toz, evcil hayvan tüyü veya inatçı lekeler fark etmeksizin her türlü kirin üstesinden gelin. Dakikada 500 rulo devrine ulaşan gelişmiş Hygienic!Spin teknolojisi, sadece mükemmel paspaslama sonuçları sunmakla kalmaz, aynı zamanda hijyenik bir temizlik için bakterilerin yüzde 99 unu yok eder. Buna ek olarak, 110 metrekareye kadar alanı durmaksızın temizlemek için 25 dakikaya varan çalışma süresi sunan uzun ömürlü akü ve entegre kendi kendini temizleme fonksiyonu maksimum konfor sağlar; böylece elleriniz kirlenmeden kolayca temizlik yapabilirsiniz.

3'ü 1 arada Xtra!Clean işlevi: paspaslama, vakumlama ve kurutma Temizlikte %50'ye varan zaman tasarrufu¹⁾ ve kusursuz temizlik garantisi! Entegre vakum özelliği sayesinde ön süpürme zahmetine son verir. Farklı zeminlere uyum sağlayarak, kuru modda halı ve kilimlerde bile kenarlara kadar etkili ve derinlemesine temizlik sağlar. Etkili Hijyenik!Spin teknolojisi Hijyenik ve tertemiz bir ev için, tüm bakterilerin %99'unu²⁾ yok ettiği kanıtlanmıştır. Mükemmel paspaslama sonuçları için silindir dakikada 500 devire kadar döner. Kirli sudan ayrı tutulan sürekli taze su temini için akıllı iki tanklı sistem. Etkili iki aşamalı Duo!Pure filtre sistemi Çok aşamalı filtre sistemi, motoru nemden güvenilir bir şekilde korur. Yüksek verimli düz kıvrımlı filtre ile mükemmel filtreleme – havadaki en küçük parçacıkları bile etkili bir şekilde yakalar. Halı ve kilimlerde kullanım için ideal kuru mod. Verimli Comfort!Cell lityum iyon pil Yüksek hızlar, optimum emiş gücü ve paspaslama performansı sayesinde etkileyici temizlik sonuçları. Daha uzun ürün ömrü için servis sırasında pil hızlı bir şekilde değiştirilebilir – hem cüzdanınıza hem de çevreye duyarlı. LED ekranlı sorunsuz temizlik Kalan çalışma süresi veya temizlik modu gibi önemli bilgiler her zaman görünür. Taşma korumalı akıllı tank seviyesi göstergesi ve kirli su tankı boşaltılmadığında otomatik kapanma. Tankın kolay boşaltılması ve doldurulması – kirle temas etmeden. Hygienic System!Clean kendi kendini temizleme işlevi Dakikada 550'ye kadar silindir devri ile etkili kendi kendini temizleme işlevi – kirle temas etmeden hızlı ve rahat temizlik için. Şarj sırasında bile cihazın ve aksesuarların pratik saklanması.