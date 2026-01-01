El Temizleyici KHB 4-18 Battery Set | Kärcher

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El Temizleyici
Sipariş numarası: 1.328-210.0Mobil ve zahmetsiz temizlik: Elde taşınabilir basınçlı yıkama makinesinin kullanışlı ve kompakt tasarımı sayesinde inatçı kirler göz açıp kapayıncaya kadar temizlenir.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Basınç (Bar)
21
Basınç aralığı
Orta seviye basınç
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 40
Su debisi (l/sa)
max. 170
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Kapasite (Ah)
2.5
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
14
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
300
Çıkış gücü (A)
0.5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
292 x 89 x 228
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Kılavuz
Uygulama alanları