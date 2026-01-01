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    El Temizleyici KHB 4-18 Battery Set | Kärcher

    Yellow Kärcher battery-powered pressure washer with accessories, including a nozzle, extension lance, and charger on a white background.

    El Temizleyici

    KHB 4-18 Battery Set

    Sipariş numarası: 1.328-210.0

    Mobil ve zahmetsiz temizlik: Elde taşınabilir basınçlı yıkama makinesinin kullanışlı ve kompakt tasarımı sayesinde inatçı kirler göz açıp kapayıncaya kadar temizlenir.