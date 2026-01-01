El Temizleyici KHB 4-18 Battery Set | Kärcher

Kärcher ile temizlik hızlı ve zahmetsizdir: Bu kullanışlı ve kompakt basınçlı yıkama makinesi, uzun hazırlıklara gerek kalmadan temizlik işleri için doğrudan kullanılabilir. Nazik düz püskürtme başlığı sayesinde; bahçe mobilyaları, oyuncaklar, çöp kovaları ve diğer pek çok nesne ile yüzeydeki kirler göz açıp kapayıncaya kadar temizlenir. Köpük jeti, yıkama fırçası, emiş hortumu ve 5'i 1 arada başlık gibi geniş isteğe bağlı aksesuar yelpazesi, cihazın farklı uygulamalarda da kullanılmasına olanak tanır. Ayrıca, teslimat kapsamına bir adet 18 volt değiştirilebilir pil ve bir şarj cihazı dahildir.

18 V Kärcher Değiştirilebilir pil LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Daha etkin, en iyi şekilde ayarlanmış orta seviye basınç Kolayca değiştirilebilir hızlı bağlantı nozülleri Hafif ve kompakt cihaz tasarımı Temizlik sırasında optimum hareket özgürlüğü ve esneklik. Ara temizlik için pille çalışan, orta basınçlı yıkama makinesi. Su bağlantısının olup olmadığına bakılmaksızın, ayrı olarak satılan emme hortumu ile. Çok çeşitli uygulamalar için aksesuarlar Merdivenler ve daha küçük alanlar için: PS 20 el tipi. MJ 24 elde taşınır cihaz, temizlik ve sulama için beş nozulu ve bir püskürtme borusunu birleştirir. Erişilmesi zor yerler için: VJ 24 el tipi cihazda 360 ° bağlantı.