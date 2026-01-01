El Temizleyici KHB 4-18 | Kärcher

Ende taşınabilir basınçlı yıkama makinesi ile temizlik yapmak hem zahmetsiz hem de verimlidir. Bu kullanışlı ve kompakt cihaz, uzun hazırlıklara gerek kalmadan farklı alanlardaki temizlik işleri için doğrudan kullanılabilir. Nazik düz püskürtme memesi sayesinde; bahçe mobilyaları, oyuncaklar, çöp kovaları ve diğer pek çok nesne ile yüzeydeki kirler göz açıp kapayıncaya kadar temizlenir. Köpük jeti, yıkama fırçası, emiş hortumu ve 5'i 1 arada meme gibi geniş isteğe bağlı aksesuar yelpazesi, cihazın farklı uygulamalarda da kullanılmasına olanak tanır. Pil ve şarj cihazı teslimat kapsamına dahil değildir.

18 V Kärcher Değiştirilebilir pil LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Daha etkin, en iyi şekilde ayarlanmış orta seviye basınç Kolayca değiştirilebilir hızlı bağlantı nozülleri Hafif ve kompakt cihaz tasarımı Temizlik sırasında optimum hareket özgürlüğü ve esneklik. Ara temizlik için pille çalışan, orta basınçlı yıkama makinesi. Su bağlantısının olup olmadığına bakılmaksızın, ayrı olarak satılan emme hortumu ile. Çok çeşitli uygulamalar için aksesuarlar Merdivenler ve daha küçük alanlar için: PS 20 el tipi. MJ 24 elde taşınır cihaz, temizlik ve sulama için beş nozulu ve bir püskürtme borusunu birleştirir. Erişilmesi zor yerler için: VJ 24 el tipi cihazda 360 ° bağlantı.