El Temizleyici KHB 4-18 | Kärcher

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El Temizleyici
Sipariş numarası: 1.328-200.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Basınç (Bar)
21
Basınç aralığı
Orta seviye basınç
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 40
Su debisi (l/sa)
max. 170
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
14
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
292 x 89 x 228
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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