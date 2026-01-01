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    El Temizleyici KHB 4-18 | Kärcher

    Yellow Kärcher battery-powered cleaner with nozzle and extension tube on white background.

    El Temizleyici

    KHB 4-18

    Sipariş numarası: 1.328-200.0

    • 18 V Batarya platformu
    • Yassı püskürtme namlusu