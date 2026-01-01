El Temizleyici KHB 6 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

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El Temizleyici
Sipariş numarası: 1.328-010.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Basınç (Bar)
max. 24
Basınç aralığı
Orta seviye basınç
Su debisi (l/sa)
max. 200
Motor Gücü (V)
18
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 12 max. 24
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
302 x 89 x 252
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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