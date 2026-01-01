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    El Temizleyici KHB 6 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher battery-powered pressure washer with three detachable nozzles, shown on a white background.

    El Temizleyici

    KHB 6 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.328-010.0

    • 18 V Batarya platformu