El Temizleyici KHB 6 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Priz yok mu? Sorun değil! Kärcher 18 V Batarya Platformundan bataryasını temin edebilirsiniz. Güç kaynağına ihtiyaç duymaksızın evin her yerini temizler, hafif kirler için idealdir. Jet nozülü ile inatçı kirleri, bahçe mobilyalarından, oyuncaklara kolayca çıkarılabilir. Her iki nozülü de paketin içinden çıkmaktadır. Ayrıca, uzun ömürlü ve lityum-iyon değiştirilebilir (18 V/2.4 Ah) batarya ve batarya sarj cihazı isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur. Yenilikçi teknolojisi sayesinde, bataryanın LCD ekranı çalışırken ve şarj olurken kalan kapasiteyi gösterir. Ek olarak, Kärcher'in geniş aksesuar yelpazesi sayesinde KHB 6'yı daha da çok yönlü hale getirmektedir. Örneğin, alternatif kaynaklardan su kullanmak için bir emiş hortumu ve yıkama fırçası mevcuttur.

18 V Kärcher Değiştirilebilir pil LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Daha etkin, en iyi şekilde ayarlanmış orta seviye basınç Verimli, mobil ve kolay ara temizlik için maksimum 24 bar. Kolayca değiştirilebilir hızlı bağlantı nozülleri Nazik temizlik için düz jet nozul ve daha inatçı kirler için döner nozul tedarik kapsamına dahildir. Hafif ve yenilikçi cihaz tasarımı Temizlik sırasında optimum hareket özgürlüğü ve esneklik. Ara temizlik için pille çalışan, orta basınçlı yıkama makinesi. Su bağlantısının olup olmadığına bakılmaksızın, ayrı olarak satılan emme hortumu ile. Çok çeşitli uygulamalar için aksesuarlar Merdivenler ve daha küçük alanlar için: PS 20 el tipi. Beş farklı nozullu MJ 24 El Tipi Multi Jet püskürtme borusu. Erişilmesi zor yerler için: VJ 24 el tipi cihazda 360 ° bağlantı.