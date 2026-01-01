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    El Temizleyici KHB 6 Limited Edition Akülü Basınçlı Temizleyici | Kärcher

    Kärcher handheld cleaner with various nozzles and attachments, including a long extension tube and a rotating brush head.

    El Temizleyici

    KHB 6 Limited Edition Akülü Basınçlı Temizleyici

    Sipariş numarası: 1.328-114.0

    Güç bağlantısı gerektirmeden hızlı ara temizlik için hafif, elde taşınabilir, pille çalışan KHB 6 Battery Limited Edition orta seviye basınçlı yıkayıcı. 18 V pil ve pil şarj cihazı aksesuar olarak mevcuttur.