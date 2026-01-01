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    Kireç Önleyici Kartuş / SC 3 İçin | Kärcher

    İndirim
    Kärcher water filter cartridge with a black cap, standing upright on a white background.

    Kireç Önleyici Kartuş / SC 3 İçin

    Sipariş numarası: 2.863-018.0

    Kireç çözücü kartuş, otomatik olarak ve etkin bir şekilde kireci doldurulan sudan çözer. Uzun makine ömrü için ideal bir uygulamadır. SC 3 için uygundur.