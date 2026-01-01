Kireç Önleyici Kartuş / SC 3 İçin | Kärcher

Basit ve etkili çözüm sunan kireç çözme kartuş sembolü SC 3 cihazınızın ekranında kırmızı renkte yandığında, geçerli kartuşu çıkarın ve yenisini takın. Ardından sıfırlama düğmesine basın - buhar temizliğine daha önce olduğu gibi devam edebilirsiniz.

Basit ve hızlı kartuş değişimi