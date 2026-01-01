Kireç Önleyici Kartuş / SC 3 İçin | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-018.0Kireç çözücü kartuş, otomatik olarak ve etkin bir şekilde kireci doldurulan sudan çözer. Uzun makine ömrü için ideal bir uygulamadır. SC 3 için uygundur.
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
56 x 56 x 163
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları