Konik jet nozul | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-875.0Evcil hayvanınızı konik jet nozul ile hızlı ve basit bir şekilde temizleyin. Basınçlı yıkayıcının tetik tabancasına monte edilebilir ve yumuşak bir duş akışı sağlar.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
48 x 29 x 29
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları