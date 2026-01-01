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    Konik jet nozul | Kärcher

    Black Kärcher accessory connector with a textured surface and locking clips, viewed on a white background.

    Konik jet nozul

    Sipariş numarası: 2.643-875.0

    Evcil hayvanınızı konik jet nozul ile hızlı ve basit bir şekilde temizleyin. Basınçlı yıkayıcının tetik tabancasına monte edilebilir ve yumuşak bir duş akışı sağlar.