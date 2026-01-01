Konik jet nozul | Kärcher

Çok nazik ve hoş bir duş akışı ile konik jet nozul, özellikle köpekler gibi evcil hayvanları veya hatta sadece pençelerini temizlemek için uygundur. Köpek arabaya, eve veya daireye geri dönmeden önce yürüyüşten sonra idealdir. Nozul, düşük basınç aralığında (bir ev tipi musluktan gelen akışla karşılaştırılabilir) bir akış üretir ve bu nedenle hayvanlar üzerinde kullanım için tamamen güvenlidir.

Konik Jet Hoş bir şekilde yumuşak duş akışı. Nazik Hassas evcil hayvanları ve köpekleri temizlemek için. Tetik tabancasına monte edilmiş Basit nozul değişimi.