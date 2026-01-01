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    Kontrol valfi | Kärcher

    Yellow Kärcher hose connector with black grip and locking mechanism, isolated on white background.

    Kontrol valfi

    Sipariş numarası: 2.645-198.0

    Hortum ve fıskiye arasına yerleştirmek için kontrol valfi. 0'dan maksimuma sürekli değişken su debisi kontrolü için. İki hortum için 2 yönlü kaplin içerir.