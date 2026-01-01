Köpük nozulu; 0,3 litre | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.641-848.0Köpük nozulu ile güçlü köpük, araba veya motosiklet boyası, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler; 0,3 litre konteyner.
Renk
antrasit
Ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
265 x 265 x 90
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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