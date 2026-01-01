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    Köpük nozulu; 0,3 litre | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a black lance attached to a grey container, displaying the Kärcher logo.

    Köpük nozulu; 0,3 litre

    Sipariş numarası: 2.641-848.0

    Köpük nozulu ile güçlü köpük, araba veya motosiklet boyası, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler; 0,3 litre konteyner.