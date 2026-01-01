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    Köpük Önleyici RM FoamStop 125ml | Kärcher

    Kärcher FoamStop neutral bottle with black cap, featuring product information and barcode on the label.

    Köpük Önleyici RM FoamStop 125ml

    Sipariş numarası: 6.295-873.0

    Zahmetli köpükler bu köpük önceliyici ile kolayca durdurulur.