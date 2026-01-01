Köpük Önleyici RM FoamStop 125ml | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 6.295-873.0Zahmetli köpükler bu köpük önceliyici ile kolayca durdurulur.
Paketleme ölçüsü (ml)
125
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
6
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
40 x 40 x 140
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Güvenlik bilgi formu
Uygulama alanları