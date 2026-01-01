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Sipariş numarası: 2.863-236.0Herhangi bir kirle temas etmeden hijyenik bir temizlik sağlayan pratik kilit sistemli koyun yünü toz torbası, Kärcher VC 2 elektrikli süpürgesi için uygundur.
Miktar / Adet (Parça(lar))
5
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
350 x 160 x 33
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları