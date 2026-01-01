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    Koyun yünü toz torbası | Kärcher

    Five white vacuum cleaner bags with cardboard attachments stacked vertically.

    Koyun yünü toz torbası

    Sipariş numarası: 2.863-236.0

    Herhangi bir kirle temas etmeden hijyenik bir temizlik sağlayan pratik kilit sistemli koyun yünü toz torbası, Kärcher VC 2 elektrikli süpürgesi için uygundur.