Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Buharlı Temizlik Makinesi KST 2 Buharlı Temizleyici | Kärcher

    İndirim
    Kärcher steam cleaner with accessories including brushes, extension tubes, and cleaning cloths on a white background.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    KST 2 Buharlı Temizleyici

    Sipariş numarası: 1.512-601.0

    Buharlı temizliğe giriş modeli olan Kärcher KST 2, kolay ve sezgisel kullanımıyla öne çıkan giriş seviyesi bir buharlı temizlik makinesidir. İki kademeli buhar ayarı sayesinde buhar yoğunluğu, temizlenecek yüzeye ve kir seviyesine göre mükemmel şekilde ayarlanabilir. Pratik aksesuar saklama bölmesiyle de kullanım kolaylığı sağlar.
    ¹⁾
    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
    ²⁾
    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).