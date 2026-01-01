Buharlı Temizlik Makinesi KST 2 Buharlı Temizleyici | Kärcher

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Buharlı Temizlik Makinesi
Sipariş numarası: 1.512-601.0Buharlı temizliğe giriş modeli olan Kärcher KST 2, kolay ve sezgisel kullanımıyla öne çıkan giriş seviyesi bir buharlı temizlik makinesidir. İki kademeli buhar ayarı sayesinde buhar yoğunluğu, temizlenecek yüzeye ve kir seviyesine göre mükemmel şekilde ayarlanabilir. Pratik aksesuar saklama bölmesiyle de kullanım kolaylığı sağlar.
Test sertifikası¹⁾
Virüslerin %99.999'una¹⁾ ve bakterilerin %99.9'una²⁾ kadar yok eder.
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
75
Isı çıkışı (W)
1500
Maksimum buhar basıncı (Bar)
3.2
Kablo uzunluğu (m)
4
Isınma süresi (dk)
6.5
Kazan kapasitesi (l)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
380 x 254 x 260
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları