Buharlı Temizlik Makinesi KST 2 Buharlı Temizleyici | Kärcher

Buharlı temizliğe giriş modeli olan Kärcher KST 2, kolay ve sezgisel kullanımıyla öne çıkan giriş seviyesi bir buharlı temizlik makinesidir. İki kademeli buhar ayarı sayesinde buhar yoğunluğu, temizlenecek yüzeye ve kir seviyesine göre kolayca ayarlanabilir. Cihaz üzerindeki pratik aksesuar saklama bölmesi, maksimum ergonomi ve mükemmel temizlik sonuçları sunan esnek mafsallı Comfort zemin başlığı ve zemin başlığı için park pozisyonu gibi kullanışlı detaylar buharlı temizliği çok daha konforlu hale getirir. Tamamen kimyasalsız temizlik sağlayan Kärcher KST 2 buharlı temizlik makinesi, ev genelinde her yerde kullanılabilir. Cihazla yapılan derinlemesine temizlik, evdeki sert yüzeylerde bulunan virüslerin yüzde 99.999 unu ve yaygın ev bakterilerinin yüzde 99.99 unu tamamen yok eder. Geniş aksesuar yelpazesi; fayansları, ocakları, aspiratörleri ve en küçük aralıkları bile en zorlu kirlerden arındırarak hijyenik sonuçlar verir.

Çeşitli seçenekler sayesinde rahat zemin temizleme Verimli çıta teknolojisi ile evin içindeki çeşitli sert zeminlerde olağanüstü temizlik sonuçları Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Aksesuar saklama ve park pozisyonu Sürekli dolum yapılabilir, sökülebilir su tankı Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Çok işlevli aksesuarlar Farklı zemin başlığı seçenekleriyle, farklı yüzeylerde her türlü temizlik görevlerini yerine getirir Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak Göz alıcı parlak bir temizlik Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir.