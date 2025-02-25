Kül Süpürgeleri, Kül Vakum Makineleri | Kärcher

Kärcher kül vakumları son derece dayanıklıdır. Entegre Kärcher ReBoost filtre temizleme sistemi sayesinde, emiş gücü bir düğmeye dokunarak anında yeniden artırılabilir – pratik, hızlı ve zahmetsiz. Filtreyi elle temizleme artık geçmişte kaldı; böylece tüm işi tamamlayana kadar kirle temas etmeden ve kesintisiz şekilde süpürmeye devam edebilirsiniz.