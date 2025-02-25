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    Kül Süpürgeleri, Kül Vakum Makineleri | Kärcher

    Kül Süpürgesi, Kül Vakum Makineleri

    Aschesauger Keyvisual

    Yoğun kirlerde bile uzun süre güçlü emiş performansı sunar

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    Verimli filtre sistemi: Kärcher ReBoost filtre temizleme sistemi sayesinde 4 kata kadar daha fazla kül temizliği.*

    Bir düz oluklu filtre ve kaba kir filtresinden oluşan eşsiz filtre sistemi sayesinde şaşırtıcı derecede fazla kül çekilebilir.

    Emptying the ash container ash and dry vacuum cleaner

    Rahat boşaltma

    Kärcher kül vakum makinesi modelleri, özel tasarımlı pratik boşaltma sistemi sayesinde biriken külleri etrafa toz dağıtmadan ve elleriniz kirlenmeden kolayca tahliye etmenizi sağlar. Şömine, soba ve barbekü temizliği sonrasında hazneyi tek bir hamleyle rahatça boşaltabilir, zahmetsiz ve hijyenik temizliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

    Vacuuming ash out of a fireplace

    TÜV tarafından test edilmiştir

    Kärcher için özel olarak geliştirilmiş test sürecinin bir parçası olarak, TÜV Süd kül ve kuru elektrikli süpürgelerinin, kül çekerken maksimum güvenliği sunduğunu doğrulamıştır.

    Product view Ash Vacuum cleaner

    Her zaman elinizin altında: Düzenli aksesuarlar

    Kablo ile standart olarak verilen tüm aksesuarlar, aksesuar saklama alanında çabucak ve düzenli bir şekilde saklanabilir.

    Kesintisiz güç

    Kärcher kül vakumları son derece dayanıklıdır. Entegre Kärcher ReBoost filtre temizleme sistemi sayesinde, emiş gücü bir düğmeye dokunarak anında yeniden artırılabilir – pratik, hızlı ve zahmetsiz. Filtreyi elle temizleme artık geçmişte kaldı; böylece tüm işi tamamlayana kadar kirle temas etmeden ve kesintisiz şekilde süpürmeye devam edebilirsiniz.

    AD Battery BBQ

    Akülü kül vakumu. Kablo yok. Sınır yok.

    Barbeküyü temizlemek için bodrumdan kablo makarası çıkarmak istemeyenler için: Akülü kül vakumlarında kablo yerine Kärcher Battery Power sistemi kullanılır. Örneğin Kärcher ReBoost filtre temizleme fonksiyonu gibi aynı güçlü özelliklerle donatılan bu modeller, ekstra hareket özgürlüğüyle birlikte yüksek performans sunar.

    Go to the battery ash vacuum cleaners

    Bundan daha kolay ve temiz olamaz.

    Metal kaba kir filtresi ve aleve dayanıklı yassı katlanmış filtreden oluşan tek parçalı filtre sistemi, kül ve toz etrafa dökülmeden tek hamlede çıkarılabilir.

    Bir diğer pratik özellik ise hazne üzerindeki tutma kolu sayesinde külün güvenli ve rahat şekilde boşaltılabilmesidir. Böylece elleriniz ve zemin temiz kalır.

    Ash vac Filter
    Ash Vac Garage floor

    Zemin başlığı ve paslanmaz çelik boruları sayesinde kül kalıntılarını kolayca temizleyebilirsiniz.

    easy opening dust bin

    Atık haznesi kolayca ve hızlıca açılır.

    filter cleaning AD

    3 defa basarak filtreyi tek tuşla temizleyebilirsiniz.

    Easy handle ash vac

    Hazne üzerindeki pratik kulp sayesinde kolay kullanım.

    quick removal filter

    Yassı kıvrımlı filtrenin kolay ve hızlı değişimi.

    parking position

    Pratik park pozisyonu sayesinde her zaman kullanıma hazır.

    parking position AD 2

    Pratik park pozisyonu − AD 2 ile de her an elinizin altında.