Kül Süpürgeleri, Kül Vakum Makineleri | Kärcher

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Bir düz oluklu filtre ve kaba kir filtresinden oluşan eşsiz filtre sistemi sayesinde şaşırtıcı derecede fazla kül çekilebilir.
Kärcher kül vakum makinesi modelleri, özel tasarımlı pratik boşaltma sistemi sayesinde biriken külleri etrafa toz dağıtmadan ve elleriniz kirlenmeden kolayca tahliye etmenizi sağlar. Şömine, soba ve barbekü temizliği sonrasında hazneyi tek bir hamleyle rahatça boşaltabilir, zahmetsiz ve hijyenik temizliğin keyfini çıkarabilirsiniz.
Kärcher için özel olarak geliştirilmiş test sürecinin bir parçası olarak, TÜV Süd kül ve kuru elektrikli süpürgelerinin, kül çekerken maksimum güvenliği sunduğunu doğrulamıştır.
Kablo ile standart olarak verilen tüm aksesuarlar, aksesuar saklama alanında çabucak ve düzenli bir şekilde saklanabilir.
Kärcher kül vakumları son derece dayanıklıdır. Entegre Kärcher ReBoost filtre temizleme sistemi sayesinde, emiş gücü bir düğmeye dokunarak anında yeniden artırılabilir – pratik, hızlı ve zahmetsiz. Filtreyi elle temizleme artık geçmişte kaldı; böylece tüm işi tamamlayana kadar kirle temas etmeden ve kesintisiz şekilde süpürmeye devam edebilirsiniz.
Barbeküyü temizlemek için bodrumdan kablo makarası çıkarmak istemeyenler için: Akülü kül vakumlarında kablo yerine Kärcher Battery Power sistemi kullanılır. Örneğin Kärcher ReBoost filtre temizleme fonksiyonu gibi aynı güçlü özelliklerle donatılan bu modeller, ekstra hareket özgürlüğüyle birlikte yüksek performans sunar.
Metal kaba kir filtresi ve aleve dayanıklı yassı katlanmış filtreden oluşan tek parçalı filtre sistemi, kül ve toz etrafa dökülmeden tek hamlede çıkarılabilir.
Bir diğer pratik özellik ise hazne üzerindeki tutma kolu sayesinde külün güvenli ve rahat şekilde boşaltılabilmesidir. Böylece elleriniz ve zemin temiz kalır.
Zemin başlığı ve paslanmaz çelik boruları sayesinde kül kalıntılarını kolayca temizleyebilirsiniz.
Atık haznesi kolayca ve hızlıca açılır.
3 defa basarak filtreyi tek tuşla temizleyebilirsiniz.
Hazne üzerindeki pratik kulp sayesinde kolay kullanım.
Yassı kıvrımlı filtrenin kolay ve hızlı değişimi.
Pratik park pozisyonu sayesinde her zaman kullanıma hazır.
Pratik park pozisyonu − AD 2 ile de her an elinizin altında.