Kürk temizleme fırçası | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-874.0Hayvan kürkünü derinlemesine fırçalamak için: Kürk temizleme fırçası, kürkteki inatçı kirleri bile temizler.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
131 x 83 x 50
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları