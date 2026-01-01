Kürk temizleme fırçası | Kärcher

Kürk temizleme fırçası ile hayvanın kürkündeki inatçı kirleri kolayca fırçalayabilirsiniz. Hoş yumuşak kauçuk malzeme esnektir ve hayvana uyum sağlar. Çıkıntılı paslanmaz çelik çatallar hayvan için hoş bir his verir. Ve el kayışı farklı operatörlere göre ayarlanabilir.

Tüy temizleme fırçası Hayvanın kürkündeki inatçı kirleri temizler. Nublu paslanmaz çelik çatallar Evcil hayvan için rahattır. Ayarlanabilir el kayışı Farklı operatörler için ayarlanabilir.