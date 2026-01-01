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    Kürk temizleme fırçası | Kärcher

    Black Kärcher pet grooming brush with metal bristles and textured handle, featuring three button-like details.

    Kürk temizleme fırçası

    Sipariş numarası: 2.643-874.0

    Hayvan kürkünü derinlemesine fırçalamak için: Kürk temizleme fırçası, kürkteki inatçı kirleri bile temizler.