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    Bataryalı elektrikli süpürge KVA 2 | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with two attachments on a white background.

    Bataryalı elektrikli süpürge

    KVA 2

    Sipariş numarası: 1.198-730.0

    KVA 2 dik şarjlı, kablosuz elektrikli süpürge hem kompakt ve hafif hem de son derece güçlü! 180° dönebilen mafsal sayesinde tüm zemin tiplerinde üstün manevra kabiliyeti ve maksimum temizlik sağlar. Hemen detaylara göz atın!