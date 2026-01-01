Bataryalı elektrikli süpürge KVA 2 | Kärcher

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Bataryalı elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.198-730.0KVA 2 dik şarjlı, kablosuz elektrikli süpürge hem kompakt ve hafif hem de son derece güçlü! 180° dönebilen mafsal sayesinde tüm zemin tiplerinde üstün manevra kabiliyeti ve maksimum temizlik sağlar. Hemen detaylara göz atın!
Batarya ile çalışan cihaz
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses güç seviyesi (dB(A))
78
Konteyner kapasitesi (ml)
600
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 40 approx. 20 approx. 9
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
240
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1100 x 250 x 224
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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