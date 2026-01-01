Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Islak ve kuru elektrikli süpürge KWD 1 W V-12/2/18 Islak Kuru Süpürge | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, crevice tool, and filter bag on white background.

    Ödüller ve online özel ürünler

    IF Design Award 2022

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    KWD 1 W V-12/2/18 Islak Kuru Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-401.0

    Güçlü, kompakt ve enerji tasarruflu: KWD 1 Islak Kuru Elektrikli Süpürge 12 l'lik plastik haznesi, üfleme fonksiyonu 2 m kablosu ve 1,8 m vakum hortumu ile etkileyicidir.