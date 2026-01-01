Islak ve kuru elektrikli süpürge KWD 1 W V-12/2/18 Islak Kuru Süpürge | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.628-401.0Güçlü, kompakt ve enerji tasarruflu: KWD 1 Islak Kuru Elektrikli Süpürge 12 l'lik plastik haznesi, üfleme fonksiyonu 2 m kablosu ve 1,8 m vakum hortumu ile etkileyicidir.
Nominal giriş gücü (W)
1000
Emiş gücü (W)
220
Vakum gücü (mbar)
220
Hava debisi (l/s)
43
Konteyner kapasitesi (l)
12
Konteyner malzemesi
Plastik
Elektrik kablosu (m)
2
Standart aksesuar ID (mm)
35
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses seviyesi (dB(A))
74
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
349 x 328 x 378
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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