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    Islak Kuru Süpürgeler KWD 1 W V-12/4/18 Islak Kuru Süpürge | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, crevice tool, and filter bag on white background.

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    Islak Kuru Süpürgeler

    KWD 1 W V-12/4/18 Islak Kuru Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-407.0

    Kompakt Kärcher KWD 1 W V-12/4/18; 12 litrelik plastik haznesi, üfleme fonksiyonu, 4 metrelik kablosu, polar filtre torbası ve ekstra kullanım konforu sağlayan dört adet döner tekerleği ile hem güçlü hem de verimli bir performans sunarak göz doldurur.