Islak Kuru Süpürgeler KWD 1 W V-12/4/18 Islak Kuru Süpürge | Kärcher

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Islak Kuru Süpürgeler
Sipariş numarası: 1.628-407.0Kompakt Kärcher KWD 1 W V-12/4/18; 12 litrelik plastik haznesi, üfleme fonksiyonu, 4 metrelik kablosu, polar filtre torbası ve ekstra kullanım konforu sağlayan dört adet döner tekerleği ile hem güçlü hem de verimli bir performans sunarak göz doldurur.
Nominal giriş gücü (W)
1000
Emiş gücü (W)
220
Vakum gücü (mbar)
220
Hava debisi (l/s)
43
Konteyner kapasitesi (l)
12
Konteyner malzemesi
Plastik
Elektrik kablosu (m)
4
Standart aksesuar ID (mm)
35
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses seviyesi (dB(A))
74
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.5
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
324 x 328 x 378
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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