Islak Kuru Süpürgeler KWD 1 W V-12/4/18 Islak Kuru Süpürge | Kärcher

Siyah cihaz kafasına sahip Kärcher KWD 1 W V-12/4/18; kompakt tasarımı, emiş gücü ve enerji verimliliğiyle öne çıkar – üstelik sadece 1.000 watt'lık düşük bir güç tüketimiyle. Bu sayede cihaz; kuru, ıslak, ince veya kaba kirlerle mücadele ederken en üst düzey temizlik sonuçlarını garanti eder. Islak ve kuru elektrikli süpürge; sağlam 12 litrelik plastik bir hazne, 4 metrelik kablo, düz tutamaklı 1,8 metrelik emiş hortumu, klipsli zemin başlığı, sünger filtre ve polar filtre torbası ile birlikte gelir. Süpürge ayrıca, vakumlamanın zor olduğu yerleri temizlemek ve daha fazlası için kullanılabilen pratik bir üfleme fonksiyonuna sahiptir. Cihaz kafasındaki saklama alanı; aletlerin yanı sıra vida ve çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde koyulması için kullanılabilir. Cihaz ayrıca; yerden tasarruf sağlayan depolama imkanı, "Pull & Push" kilit sistemi ve bir yerden bir yere taşımayı kolaylaştıran ergonomik şekilli taşıma sapıyla da fark yaratır.

Kompakt tasarım Esnek ve çok amaçlı kullanım Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve yüksek toz tutma kapasitesi için. Depolama rafı Aletlerin ve vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için. Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin. Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için "Çek ve İt“ Kilit Sistemi Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir Kolaylıkla taşınabilir