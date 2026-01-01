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    Cam Temizleme Makinesi KWI 1 Plus Şarjlı Cam Temizleyici | Kärcher

    Kärcher window vac set with spray bottle, microfibre cloth attachment, and instruction leaflet on white background.

    Cam Temizleme Makinesi

    KWI 1 Plus Şarjlı Cam Temizleyici

    Sipariş numarası: 1.633-603.0

    • Çıkarılabilir tank
    • Cihazdaki LED ışıklı görüntüleme ekranı
    • Mikrofiber silme bezi ve 20 ml pencere temizleyici konsantresi ile sprey şişesi dahil.