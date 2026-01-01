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    Bataryalı yaprak üfleyici LBL 2 Bataryalı Yaprak Üfleyici Bataryalı Set | Kärcher

    Yellow Kärcher leaf blower with battery pack, nozzle attachment, and charger on a white background.

    Bataryalı yaprak üfleyici

    LBL 2 Bataryalı Yaprak Üfleyici Bataryalı Set

    Sipariş numarası: 1.445-110.0

    18 V Kärcher kablosuz yaprak üfleyici, akü ve akü şarj cihazıyla birlikte verilir. 210 km / s maksimum hava hızına ulaşabilir, ergonomik tasarımı ile ele rahatça oturur.