Bataryalı yaprak üfleyici LBL 2 Bataryalı Yaprak Üfleyici | Kärcher

Dengeli 18 V şarjlı yaprak üfleyici ergonomik olarak elinize oturur ve maksimum 210 km/s hava hızına ulaşır. Çıkarılabilen nozül yardımı ile, yaprakların kontrollü ve hedeflenmiş bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Üfleme tüpü Yaprakların kuvvetli bir şekilde uzaklaştırılması ve evin çevresinde ve garajda kirlerin gevşetilmesini sağlar Ayrılabilir düz nozül Hassas ve yerinde temizlik için idealdir Entegre sıyırıcı kenarı Islak yapraklar, sıkıştırılmış kir kazıyıcı kenarı kullanılarak gevşetilebilir. Ergonomik şekilli Zahmetsiz temizlik için mükemmel tasarlanmıştır Süngü bağlantı Üfleme borusu kolayca çıkarılabilir, böylece cihaz depolandığında daha az yer kaplar 18V Kärcher pil gücü Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür. Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir