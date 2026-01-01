Bataryalı yaprak üfleyici LBL 2 Bataryalı Yaprak Üfleyici | Kärcher

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Bataryalı yaprak üfleyici
Sipariş numarası: 1.445-100.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Hava hızı (km/sa)
210
Hava debisi (m³/sa)
220
Hız ayarı
hayır
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Pil şarjı başına performans (m²)
max. 400 max. 800
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 22 max. 44
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
975 x 170 x 305
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları