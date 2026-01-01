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    Bataryalı yaprak üfleyici LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici Bataryalı Set | Kärcher

    Sale
    Yellow Kärcher leaf blower with black nozzle, battery, and charger on white background.

    Bataryalı yaprak üfleyici

    LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici Bataryalı Set

    Sipariş numarası: 1.445-160.0

    250 km / sa maksimum hava hızına ulaşır: Kärcher'den iki aşamalı güç kontrolüne sahip güçlü 36 V kablosuz yaprak üfleyici. Batarya ve hızlı şarj cihazı ile birlikte bir set halinde gelir.