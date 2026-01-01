Bataryalı yaprak üfleyici LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici Bataryalı Set | Kärcher

Kärcher güçlü 36 V li-ion akülü yaprak üfleyici, iki aşamalı güç kontrolüyle birlikte gelir ve 250 km / s maksimum hava hızına ulaşır. Cihaz ele ergonomik olarak oturur ve dengelidir.

Üfleme tüpü Yaprakların kuvvetli bir şekilde uzaklaştırılması ve evin çevresinde ve garajda kirlerin gevşetilmesini sağlar Ayrılabilir düz nozül Hassas ve yerinde temizlik için idealdir İki aşamalı güç kontrolü Maksimum güç veya maksimum çalışma süresi: İşlem, bireysel gereksinimlere göre uyarlanabilir. Entegre sıyırıcı kenarı Islak yapraklar, sıkıştırılmış kir kazıyıcı kenarı kullanılarak gevşetilebilir. Ergonomik şekilli Zahmetsiz temizlik için mükemmel tasarlanmıştır Süngü bağlantı Üfleme borusu kolayca çıkarılabilir, böylece cihaz depolandığında daha az yer kaplar 36 V Kärcher Pil Gücü pil platformu LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür. Değiştirilebilir pil, diğer tüm 36 V Kärcher Pil Gücü platformu cihazlarında kullanılabilir.